Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Κριέ μου, σήμερα κάποια πράγματα σοβαρεύουν κι εσύ είσαι πιο έτοιμος να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οι αποφάσεις που φαίνεται να σε ταλαιπωρούν οριστικοποιούνται, αλλά μέσα από μια πίεση και μια διάθεση πως κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Σα να μη μπορείς να τα αποφύγεις. Στο σπίτι υπάρχει μια ένταση και οι συζητήσεις που γίνονται είναι σοβαρές και βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Εσύ από την πλευρά σου είσαι πιο σίγουρος για τις επιλογές που φαίνεται να έχεις κάνει και κάποιες αντιρρήσεις που θα εκφραστούν θα σε κάνουν να μιλήσεις έντονα και να απαντήσεις αφιλτράριστα. Δε χάνεις το κέφι σου για επικοινωνία και για πλάνα που αφορούν μικρά ταξιδάκια ωστόσο.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά πιεστικά. Υπάρχουν συζητήσεις που μπορεί να σου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, μπορεί όμως να δημιουργήσουν και κάποιες εσωτερικές εντάσεις και συγκρούσεις για πώς πρέπει να χειριστείς αυτά που μαθαίνεις. Η κούραση είναι αρκετή κι εσύ είσαι οριακά με καταστάσεις που όσο προσπαθείς να ισορροπήσεις τόσο νιώθεις πως ζορίζουν και αυξάνονται οι ευθύνες. Η ανάγκη σου να αποτραβηχτείς μπορεί να σε κάνει πιο απόλυτο και απότομο στα όρια και τις αποστάσεις που θα πάρεις. Ωστόσο, έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς και να αναδιοργανώσεις τις σκέψεις σου. Έτσι, νιώθεις πιο ασφαλής. Επίσης, κάποιες επαφές ευνοούν τα οικονομικά σου.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο είναι να πάρεις λίγο χρόνο και να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια σειρά. Από το πρωί τα πράγματα είναι αρκετά έντονα και κάπου η πίεση νιώθεις να αυξάνεται. Οι απαιτήσεις που έχουν τόσο αυτά που έχεις να κάνεις στη δουλειά όσο και αυτή των δικών σου πλάνων κάπου σε κάνει πιο έντονο και νευρικό. Ιδίως απέναντι σε φίλους που θα κάνουν διάφορα σχόλια μέσα στη μέρα. Ίσως χρειάζεται να δεις αν αυτά που έχεις στα πλάνα σου χρειάζονται κάποια βελτίωση ή καλύτερη οργάνωση που θα βοηθήσει να απλουστευτεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις. Προσπαθείς να μη χάσεις το κέφι σου και κάποιοι φίλοι σε βοηθούν στο να παραμείνεις εστιασμένος στα κατάλληλα κίνητρα.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα κάπως ζορίζεσαι να κατανοήσεις το λόγο που σου ανατίθενται τόσες ευθύνες και αντιδράς. Σίγουρα ο τρόπος που λειτουργείς και δρας μέσα στο κομμάτι της δουλειάς έχει δώσει σημάδια πως μπορείς να ανταποκριθείς στις αυξημένες απαιτήσεις, η κούρασή σου όμως είναι τόση που η υπομονή τελειώνει και η ένταση βγαίνει πιο εύκολα προς τα έξω. Ίσως χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να οργανώσεις τις σκέψεις σου καλύτερα, ώστε να αποφύγεις λάθη. Αυτό το αίσθημα ευθύνης που έχεις σε κάνει κάπως πιο βιαστικό, γιατί θέλεις να ξεμπερδέψεις. Δεν πρέπει όμως. Αν σε βοηθά, το να πάρεις αποστάσεις θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα σου δείξει πως κάποια απλά πράγματα λειτουργούν καλύτερα.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα θέλει λίγη προσοχή το πώς συμμετέχεις και αντιδράς σε συζητήσεις. Επειδή είσαι σίγουρος για κάποια πράγματα, ο τρόπος που κινείσαι είναι αρκετά απόλυτος και δεν αφήνεις περιθώρια συζήτησης. Από την άλλη, κάποιες δικές σου εσωτερικές σκέψεις σε πιέζουν αρκετά σήμερα και νιώθεις πως δεν έχεις κάποια εναλλακτική για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και να διαχειριστείς καταστάσεις. Ωστόσο, φαίνεσαι συγκροτημένος. Είναι σημαντικό να κινηθείς διαλλακτικά κι αν δεν το έχεις απόφυγε να εμπλακείς σε συζητήσεις που θα χρειαστεί να εξηγήσεις παραπάνω από όσα θέλεις. Κάποιοι φίλοι που σε καταλαβαίνουν σε βοηθούν να χαλαρώσεις και να ξεφύγεις από την πίεση αυτή.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, κάποια θέματα με φίλους έρχονται στο προσκήνιο και μπαίνεις στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου, αλλά και τον τρόπο που θα κινηθείς παρακάτω. Είναι σημαντικό να αποφύγεις τα τελεσίγραφα και να μπεις στη διαδικασία να θέσεις το οποιοδήποτε βέτο. Μπορεί να νιώθεις πως είσαι οριακά με ορισμένες καταστάσεις, χρειάζεται να κρατήσεις μια μέση στάση και να μην αφήσεις την ένταση αυτή να επηρεάσει την κρίση σου. Στα οικονομικά, σήμερα κινείσαι πιο μεθοδευμένα, πάντα με τις προτεραιότητες σε πρώτη θέση, αλλά και κάπως πιο αυστηρά όσον αφορά έξοδα και αγορές. Στη δουλειά υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες που θα ευνοήσουν τόσο το οικονομικό, όσο και την ψυχολογία και την αυτοεκτίμησή σου.

Ζυγός



Ζυγέ μου, κάποια σημαντικά ζητήματα έρχονται στην επιφάνεια και δημιουργούν θέματα στον τρόπο που επικοινωνείς τα όσα θέλεις να γίνουν στη δουλειά. Υπάρχουν συμπεριφορές που σου δείχνουν πως χρειάζεται να μπουν όρια και να τεθούν κάποιες γραμμές, οι οποίες θα τηρηθούν κι εσύ θα νιώσεις πιο σίγουρος μέσα σε αυτές. Αντιπαραθέσεις κι έντονες συζητήσεις θα υπάρξουν μέσα στη μέρα και μπορεί να αναφερθούν και ευθύνες που σου αναλογούν. Είναι σημαντικό να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να αξιοποιήσεις κάποιες βοήθειες που θα σου προσφερθούν. Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι αρκετές σήμερα και το μυαλό σου εξίσου φορτωμένο, όμως έχεις μια αισιοδοξία πως όλα θα μπουν σε σειρά.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα τα πράγματα στη δουλειά ζορίζουν, καθώς αντιλαμβάνεσαι πως δεν υπάρχει διάθεση για επικοινωνία. Από το πρωί προσπαθείς να παραμείνεις συγκεντρωμένος σε όσα έχεις να κάνεις, τα σχόλια που ακούς όμως σε ζορίζουν και κάνουν πιο εύκολο το να απαντήσεις και να μην αφήσεις τίποτα να πέσει κάτω. Το πείσμα σου δυναμώνει και αν δεν το μαζέψεις δύσκολα θα μπορέσεις να κινηθείς με λογική. Από την άλλη, η οργάνωση που κάνεις σε βοηθά να κλείσεις υποθέσεις στη δουλειά και να δρομολογήσεις και πράγματα παρακάτω. Γλιτώνεις χρόνο. Κάποιες συζητήσεις μπορεί να έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Ίσως κάποιο εξτραδάκι να παίξει μέσα στη μέρα.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, η αίσθηση ότι έχεις κάνει αρκετές υποχωρήσεις το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως σε τσιτώνει αρκετά σήμερα και μπαίνεις στη διαδικασία να θέσεις κάποια όρια. Να βάλεις μπροστά τα δικά σου θέλω και να κυνηγήσεις λίγο περισσότερο πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο και σου δίνουν αυτή την αίσθηση ανεξαρτησίας και άνεσης κινήσεων που χρειάζεσαι να έχεις στη ζωή σου. Ωστόσο, ο τρόπος που το κάνεις είναι αρκετά απόλυτος και μπορεί εύκολα να είναι μηδενιστικός απέναντι στους άλλους. Το θέμα δεν είναι να επιβληθείς – κάτι που έμμεσα θέλεις να κάνεις – αλλά να ακουστείς και να μπορέσεις να αναγνωριστούν τα όσα κάνεις μέσα στις επαφές με τους άλλους. Έντονο φλερτ που θέλει προσοχή. Στις επαφές με τους άλλους κάπως βρίσκεις ευκαιρίες να εξομαλύνεις κάποιες καταστάσεις.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα έρχονται στην επιφάνεια κάποια θέματα και συναισθήματα που σοβαρεύουν καταστάσεις και ζητήματα που αφορούν τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αυτή η ένταση και η πίεση που νιώθεις το τελευταίο διάστημα εξωτερικεύεται μάλλον μέσω μιας σκληρής στάσης αλλά και απόλυτων λεγομένων σου. Σα να ανακοινώνεις διάφορα, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης. Δε το αφήνεις. Γίνεσαι αρκετά απόλυτος και αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες, τόσο στους άλλους όσο και σε σένα. Εσύ μπορεί να θέλεις να τεστάρεις αντοχές, αλλά δε φαίνεται να το αντιλαμβάνονται έτσι και οι άλλοι. Το κομμάτι της δουλειάς ρέει εύκολα και υπάρχουν ευκαιρίες για να προχωρήσεις πλάνα, παρά το ότι έχεις έναν εκνευρισμό και μια βιασύνη.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα είναι μεν πολύ συγκεκριμένα αυτά που έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να κάνεις και από την άλλη δεν ανοίγεσαι και προσπαθείς να τα κάνεις μόνος σου. Ιδίως στη δουλειά που τα πράγματα τρέχουν κάπως πιο γρήγορα κι εσύ πρέπει να ακολουθήσεις, μπορεί να ζοριστείς και να εκνευριστείς πιο εύκολα. Θέλω να προσέξεις τον τρόπο που θα απαντήσεις, αλλά και πώς θα απαιτήσεις κάποια πράγματα από συνεργάτες. Κινείσαι απόλυτα και μονοκόμματα, χωρίς να το καταλάβεις. Οργανώνεις τις σκέψεις σου και κάποιες σημαντικές επαφές που θα παίξουν θα σου δείξουν τι μπορεί να προχωρήσει από άποψη πλάνων. Κάποια θα εξελιχθούν καλά και η αναγνώριση που θα πάρεις θα σου δώσει το θάρρος να συνεχίσεις.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ μου, υπάρχουν κάποια θέματα στα προσωπικά σου που σε ζορίζουν και μπορεί να σε αναγκάσουν να προχωρήσεις σε αποφάσεις. Από το πρωί υπάρχει μια περίεργη κατάσταση στο κεφάλι σου και ζορίζεσαι με τα όρια που χρειάζεται να βάλεις. Είναι σημαντικό όμως να κατανοήσεις πως τα θέλω σου να γίνουν προτεραιότητα. Απλά το να τα εκφράσεις με τρόπο που θα ακουστούν στο κάνει κάπως άβολο. Στα οικονομικά είναι πιο εύκολο να βάλεις σε σειρά τις εκκρεμότητες που πρέπει να καλύψεις, αν και ψήνεσαι άσχημα να κάνεις αχρείαστες αγορές. Κάποια από αυτά τα πραγματάκια που θες θα ανανεώσουν το χώρο σου και αυτό θα σου φτιάξει το κέφι.