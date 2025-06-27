Στο νοσοκομείο ο Στηβ Ντούζος

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες έξι μέρες ο Στηβ Ντούζος καθώς ο ίδιος αντιμετώπιζει ένα θέμα με το αναπνευστικό του και κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευτεί.

«Μπήκα για κάποιες εξετάσεις και είμαι τώρα έξι μέρες εδώ και πρώτα ο Θεός με το καλό βγαίνω αύριο. Είχα λίγο δύσπνοια, λαχάνιαζα λίγο και ήρθα να το ισιώσω.

Κοίτα, εγώ κάθε τρεις, τέσσερις μέρες ούτως ή άλλως είμαι στο νοσοκομείο. Έρχομαι εδώ γιατί έχω θέματα πολλά. Μια παρακολούθηση γι’ αυτά που ήδη υπάρχουν, να δούμε, μένουν στάσιμα, προχωράνε; Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάτι, τέτοια…

Ναι, μου είχαν βρει παλιά έναν μικρό όγκο στον πνεύμονα, έκανα τις ακτινοβολίες μου και καθάρισα. Όχι, η συγκεκριμένη νοσηλεία μου δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχω κι άλλα, έχω καρδιά, απ’ όλα…», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην εκπομπή Πρωινό.

