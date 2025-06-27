ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο ο Στηβ Ντούζος
clock 12:13 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες έξι μέρες ο Στηβ Ντούζος καθώς ο ίδιος αντιμετώπιζει ένα θέμα με το αναπνευστικό του και κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευτεί.

«Μπήκα για κάποιες εξετάσεις και είμαι τώρα έξι μέρες εδώ και πρώτα ο Θεός με το καλό βγαίνω αύριο. Είχα λίγο δύσπνοια, λαχάνιαζα λίγο και ήρθα να το ισιώσω.

Κοίτα, εγώ κάθε τρεις, τέσσερις μέρες ούτως ή άλλως είμαι στο νοσοκομείο. Έρχομαι εδώ γιατί έχω θέματα πολλά. Μια παρακολούθηση γι’ αυτά που ήδη υπάρχουν, να δούμε, μένουν στάσιμα, προχωράνε; Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάτι, τέτοια…

Ναι, μου είχαν βρει παλιά έναν μικρό όγκο στον πνεύμονα, έκανα τις ακτινοβολίες μου και καθάρισα. Όχι, η συγκεκριμένη νοσηλεία μου δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχω κι άλλα, έχω καρδιά, απ’ όλα…», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην εκπομπή Πρωινό.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis