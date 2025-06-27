Γη της Ελιάς: Ο Στάθης και η Ιουλία συγκρούονται ξανά

Γη της Ελιάς – Παρασκευή 27/06

Ο Στάθης και η Ιουλία συγκρούονται ξανά μετά την αίτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα. Κατόπιν αυτού, η Ιουλία ενημερώνει τη Βασιλική πως δεν θα μπορέσει να παραστεί στον γάμο της.

Ο Λυκούργος πηγαίνει στην Κρήτη, προκειμένου να προχωρήσει με την ανακαίνιση του πατρικού του, και ο Σήφης με την Αλεξάνδρα τον φιλοξενούν στο σπίτι τους.

Την ίδια ώρα, η Ερωφίλη φτάνει στη Μάνη και ο Στάθης αναλαμβάνει να την περιποιηθεί, αλλά μαθαίνει πως είναι παντρεμένη και πέφτει από τα σύννεφα.

Το πλατωνικό φλερτ ανάμεσα στον Ανδρέα και την Αθηνά συνεχίζεται, και στο ίδιο μοτίβο κινούνται κι ο Τζον με την Ιουλία.

Η Παυλίνα αποχαιρετά τις φίλες της και φεύγει από τη Μάνη, ενώ η Ισμήνη βρίσκεται στο στάδιο προσαρμογής στα νέα της καθήκοντα.

Η Φρύνη προσπαθεί να εξομαλύνει την κατάσταση ανάμεσα στη Βασιλική και τον Στέφανο.

Από την άλλη, ο Μιλτιάδης περνάει τα όρια κι απαιτεί από τη Βασιλική να επικεντρωθεί στον επικείμενο γάμο τους, προκαλώντας τον εκνευρισμό της με αποτέλεσμα να του ζητήσει να τον ακυρώσουν…

