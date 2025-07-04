Σαρλίζ Θερόν: Αποκαλύπτει γιατί δεν την ενδιαφέρει καθόλου να βγει ραντεβού με άλλους σταρ του Χόλιγουντ
σαρλιζ
04/07/2025
Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε στο "Call Her Daddy” της Άλεξ Κούπερ και αναφέρθηκε στα όριά της στα ερωτικά ζητήματα.

 «Δεν νομίζω πως είναι έξυπνο να βγαίνεις με κάποιον από την ίδια βιομηχανία. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο ή απόλυτο, αλλά για μένα προσωπικά δεν λειτουργεί.», είπε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την εμπειρία της ως μονογονεϊκή μητέρα, έχοντας υιοθετήσει δύο κόρες — την Τζάκσον το 2012 και την Όγκαστ το 2015.

«Δεν χρειάζεται να τις μοιράζομαι με κάποιον. Μου αρέσει που δεν πρέπει να ρωτήσω κανέναν άντρα για το κάθε τι στο σπίτι μου.», πρόσθεσε.

Παράλληλα,  μίλησε και για τις περιστασιακές της σχέσεις, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα είχε μια ερωτική εμπειρία με έναν 26χρονο.

«Έχω κάνει συνολικά τρία one-night stands στη ζωή μου. Αλλά πρόσφατα… πήγα με έναν 26χρονο και ήταν απλώς φανταστικό. Δεν το είχα ξανακάνει και σκέφτηκα “ΟΚ, αυτό είναι υπέροχο”.»

