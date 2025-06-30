Ρέππας για Παναγιωτοπούλου: «Δεν ξέρω αν με κατάλαβε ποτέ, με τη Μεντή ένιωσα πιο κοντά»

Στο vidcast του Κώστα Γαζέτη βρέθηκε ο Μιχάλης Ρέππας και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αείμνηστη Άννα Παναγιωτοπούλου, με την οποία είχε συνεργαστεί στενά.

«Πιο έντονη διαπροσωπική σχέση είχαμε με την Νένα Μεντή μάλλον. Με την Μεντή έχω νιώσει στη ζωή μου πιο κοντά. Έχουμε πάει και διακοπές στο σπίτι της στη Σύρο. Τόσο με την Μίνα Αδαμάκη όσο και με την Άννα Παναγιωτοπούλου, τις οποίες απλώς τις λάτρευα -και ο Θανάσης και εγώ με θρησκευτική λατρεία- δεν ήμασταν κοντά σαν άνθρωποι. Τώρα πρόσφατα το συζητούσα αυτό και έλεγα: δεν ξέρω αν η Άννα με κατάλαβε ποτέ ή αν εγώ την κατάλαβα. Είναι περίεργο αυτό», εξομολογείται ο Μιχάλης Ρέππας.

«Αυτό που αγάπησα ήταν η σκηνική Άννα, τον άνθρωπο Άννα -όχι ότι την αντιπαθούσα προς Θεού- αλλά σαν να μην τη γνώρισα καλά , έτσι νιώθω. Απλώς είναι οριακή για εμένα καλλιτεχνικά, θεωρώ ότι είμαι προσδιόρισε. Την Μίνα μπορεί με να τη λάτρευα, όπως και την Ντίνα Κώνστα, να λάτρευα την μανιέρα τους, αλλά η Άννα ήταν για εμένα και σφραγίδα. Σαν να προσδιόρισε με την παρουσία της και τα όρια των αντιλήψεων της καριέρας μου, του γούστου μου, του χιούμορ, δεν ξέρω πώς να το πω», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

