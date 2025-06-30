Άγιος Έρωτας: H Θάλεια υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό κρύβουν ο Παύλος και η Σοφία

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Ερωτα;

Μετά από την επίσκεψη του πατρός Νικόλαου, ο Νικηφόρος δεν είναι πλέον τόσο βέβαιος για την ενοχή του Κυριάκου και επανεξετάζει τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο Παύλος, στο μεταξύ, απειλεί την Ολυμπία να μείνει μακριά από τη Δώρα, όμως εκείνη είναι αποφασισμένη να τον παρακούσει. Η Δώρα πληροφορείται πως η μητέρα της έχει ξυπνήσει από το κώμα και αποφασίζει να την επισκεφτεί για τελευταία φορά, στο Μαύρο Λιθάρι. Ο Αργύρης επιλέγει να τη συνοδεύσει, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών του.

Ο Στέφανος επισκέπτεται τον Χάρη στο ιατρείο του και εκείνος, αφού τον εξετάζει, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες του σχετικά με την υγεία του. Ο Πέτρος, εντωμεταξύ, προσεγγίζει στην Αθήνα έναν παλιό γνώριμο, με ύποπτες διαθέσεις. Ο Κλεάνθης και η Σμαρώ ξαφνιάζονται από την πρόθεση της Χριστίνας να του δώσει επιτέλους διαζύγιο, ενώ εκείνη ζητά από τον Κλεάνθη, ως αντάλλαγμα, να πείσει τον Χάρη να επιστρέψει στη Σοφία. Την ίδια ώρα, ο Παύλος οργανώνει στο εξοχικό συνάντηση με τον γιατρό, παρουσία της Σοφίας, για να προμηθευτούν τις πλαστές εξετάσεις που θα στηρίξουν το σχέδιό της. Κι ενώ η προσωρινή ηρεμία της Χλόης και του πατρός Νικόλαου διαλύεται από ένα ανησυχητικό τηλεφώνημα, η Θάλεια αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό κρύβουν ο Παύλος και η Σοφία.

