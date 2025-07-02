Πασχάλης για τη σύζυγό του: «Είχα πολλές φορές την αγωνία αν με απάτησε – Είμαστε 56 χρόνια μαζί»
clock 21:00 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Πασχάλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για τη σύζυγό του, Αλίκη Αρβανιτίδη αλλά κα την απιστία.

 «Με τη σύζυγό μου, Αλίκη, είμαστε 56 χρόνια μαζί. Ερωτεύτηκα την ευθύτητά της. Ήταν πάντα αυστηρή κριτής. Μου έλεγε και μπράβο, αλίμονο. Είχα πολλές φορές την αγωνία εάν με απάτησε», εξομολογήθηκε.

«Του χρόνου κλείνω 60 χρόνια στο τραγούδι. Για να διατηρηθείς στην κορυφή, θέλει μελέτη και τέχνη. Πρέπει να αποσύρεσαι και να επανέρχεσαι. Το έχω κάνει σε όλη μου την καριέρα 5-6 φορές. Από την πρώτη στιγμή ήμουν σταρ, γνώρισα την πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως είναι ο Ρουβάς των τελευταίων ετών, έτσι ήμουν κι εγώ σούπερ σταρ τη δεκαετία του ’80. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Η πρώτη στα εξώφυλλα ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και δεύτερος ερχόμουν εγώ. Αυτό το σημείο της δημοτικότητας το ξεκαθάρισα πολύ νωρίς στον εαυτό μου. Όταν κατεβαίνω από τη σκηνή, μου αρέσει να είμαι ο Πασχαλάκος της μαμάς μου ή της παρέας του. Με βοήθησε να μην καβαλήσω το καλάμι. Ποτέ δεν πούλησα σταριλίκι, κυρίως μου άρεσε η απλότητα», σημείωσε ο Πασχάλης.

Διαβάστε επίσης 

Κονιτοπούλου: «Μου έλεγαν πως επειδή είμαι από μουσική οικογένεια, βρήκα στρωμένο τραπέζι»

 

