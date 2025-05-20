Παιχνίδια Εκδίκησης: Το πάρτι του Άγη και της Μάγιας εξελίσσεται δραματικά

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στη σειρά «Παιχνίδια εκδίκησης». Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, την Τρίτη 20 Μαΐου 2025, στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Παιχνίδια εκδίκησης: Τρίτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 47: Μετά την απόφασή τους να μείνουν στην Ελλάδα, ο Άγης και η Μάγια μετακομίζουν στο νέο τους σπίτι. Διοργανώνουν ένα μικρό πάρτι και, εκτός των φίλων τους, καλούν και τη Μαρίνα με τον Χρήστο, ώστε να αποκατασταθούν πλήρως οι σχέσεις τους. Η Μαρίνα είναι αρνητική, όμως ο Χρήστος τελικά την πείθει.

Παράλληλα, η Κλέλια αποκαλύπτει στον Μάρκο πως είναι έγκυος και του ζητάει να μην το πει στον Διονύση.

Ο γάμος της Βάνας και του Μάρκου εξακολουθεί να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και καταλήγουν πως δεν μπορούν, πλέον, να τους βοηθήσουν ούτε οι συνεδρίες. Ο Μάρκος θυμώνει όταν μαθαίνει πως η Βάνα θέλει να βοηθήσει τον Στέφανο να γυρίσει στην κλινική.

Διαβάστε επίσης

Χατζηστεφανή: «Χρωστούσα 2 εκατομμύρια, δεν κοιμόμουν, μου πήρε 9 μήνες να ξεχρεώσω