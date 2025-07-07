Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρώτη του συνέντευξη μετά το μεγάλο φινάλε

Ο Γιώργος Παπαδάκης μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» μετά το μεγάλο φινάλε του "Καλημέρα Ελλάδα". Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο τέλος της τηλεοπτικής του πορείας μετά από 34 χρόνια συνεχούς παρουσίας, ενώ αποκάλυψε πώς φαντάζεται την καθημερινότητά του από εδώ και στο εξής.

«Νιώθω περίεργα. Είναι σαν να μου έχει γίνει μια χειρουργική επέμβαση, όχι για να μου αφαιρέσουν έναν όγκο, αλλά σαν να προσπαθούν να μου αφαιρέσουν χρόνια. Μπορείς να το φανταστείς; Δεν ήταν μια εκπομπή, ήταν 34 χρόνια από τη ζωή μου. Ένα κομμάτι με το οποίο ήμουν απολύτως ταυτισμένος. Δεν έχω τρία παιδιά, έχω τέσσερα. Δεν έχω μόνο τον Κωνσταντή, τον Φοίβο και τον Ιάσωνα, αλλά και το “Καλημέρα Ελλάδα”. Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω κορίτσι, αλλά έχω το κορίτσι μου, τη σύζυγό μου», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος που κατάφερα αυτά τα 34 χρόνια να επιβιώσω. Η απόφασή μου να σταματήσω κάποια στιγμή, είχε γίνει εδώ και τρία χρόνια. Είχα γίνει γραφικός. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει το τέλος, όσο και να θεωρείς ικανό τον εαυτό σου για αυτό που κάνεις. Πιστεύω κάποια στιγμή κουράζεις. Δεν πιστεύω στον ηλιακό ρατσισμό, αλλά η εικόνα μου είχε κουράσει και εμένα τον ίδιο. Πρέπει να δώσεις την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να κάνουν κάτι διαφορετικό που μπορεί να είναι καλύτερο από εσένα. Λόγω της δουλειάς, μου έλειψε να κάνω πράγματα στο σπίτι, τα οποία δικαιολογούν την παρουσία μου εκεί. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα θέματα του σπιτιού. Έχω έναν υπέροχο άνθρωπο δίπλα μου, ο οποίος άφησε τα δικά του ενδιαφέροντα για να υπηρετήσει εκείνη τα καθήκοντα του σπιτιού», συμπλήρωσε

Ο Τζάστιν Μπίμπερ κάνει αποτοξίνωση και οι θαυμαστές του τον στηρίζουν