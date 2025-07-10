Νικόλιζα: "Ο Γιώργος Λιάγκας είπε δημοσίως ότι θα έπρεπε να κάνω μόκο & δεν άνοιξε ρουθούνι"

Η Εβελίνα Νικόλιζα μέσω του καναλιού της στο youtube αναφέρθηκε για τα όσα είχε πει μέσα από το Πρωινό κατά εκείνης ο Γιώργος Λιάγκας

«Ο Γιώργος Λιάγκας είπε δημοσίως στην τηλεόραση, και δεν άνοιξε ρουθούνι σε καμία εκπομπή, ότι θα έπρεπε να κάνω μόκο και ότι δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια και άλλα τέτοια ωραία. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι με τους κεντρικούς παρουσιαστές υπάρχει μια ομερτά και ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει για κάποιον καινούργιο γιατί όλοι θα υποστηρίξουν τον παλιό.

Γι’ αυτό και θεωρώ ότι δε σχολιάστηκε πουθενά αυτό που είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Κανονικά, το να το πει αυτό κάποιος σε μια κοπέλα ή και έναν άντρα θα έπρεπε να εγείρει κάποια ερωτήματα, πράγμα που δεν έγινε. Είχα χιλιάδες απαντήσεις να δώσω στον συγκεκριμένο άνθρωπο αλλά δε το έκανα, και δε θα το κάνω. Απλώς θα πω ότι φέτος με τρόμαξε πάρα πολύ η υποκρισία», ανέφερε η ίδια.

