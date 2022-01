Nεκρός ο 26χρονος γιος διάσημου ηθοποιού

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, o γιος του ηθοποιού Μάικλ Μάντσεν, Χάντσον, βρέθηκε νεκρός στα 26 του χρόνια με τις Αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο Χάντσον Λι Μάντσεν, 26 ετών, πέθανε από πυροβολισμό στο κεφάλι σε μια πιθανή αυτοκτονία στο νησί Οάχου», είπαν στη βρετανική εφημερίδα οι αρχές της Χονολουλού.

