Mπίγαλης: "Το 2009 πτώχευσα, πούλησα το σπίτι μου και γύρισα στο πατρικό"
clock 16:00 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Κώστας Μπίγαλης μίλησε στο vidcast «Restart» και αναφέρθηκε στιςο οικονομικές δυσκολίες που πέρασε και πως κατάφερε να τις ξεπεράσει.

«Αυτή η δεκαετία του 2010 ήταν δύσκολη για εμένα, γιατί δε μου έκατσαν αυτά που έψαχνα στο εξωτερικό. Δεν τα έψαχνα για το ονόρε, αν και τα λεφτά τα σκέφτομαι πάντα τελευταία. Έχω αυτό το κουσούρι, δυστυχώς. Ήθελα να κάνω κάτι σαν συνθέτης, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο δημιουργό παρά οτιδήποτε άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

 «Το 2004 στη Γερμανία και το 2008 στο Νάσβιλ ήταν δύο μεγάλες ευκαιρίες να δουλέψω σαν συνθέτης και να αρχίσω να βγάζω χρήματα, αλλά δεν μου έκατσαν. Στο μεταξύ ζούσα με κάρτες, δάνεια, πλήρωνα το ένα με το άλλο… Δεν είχα δραστηριότητα, δεν είχα εισόδημα. Κάτι λίγα δικαιώματα παίρναμε αλλά δεν έφταναν. Το 2009 πτώχευσα», εξήγησε.

