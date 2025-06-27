Σωτηροπούλου: «Βγάζω περισσότερα χρήματα από το Instagram παρά από την κανονική μου δουλειά»

Η Τόνια Σωτηροπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και παραδέχτηκε ότι από τα διαφημιστικά που κάνει μέσω του Instagram βγάζει περισσότερα από όσα βγάζει από την υποκριτική.

«Με ενδιαφέρει κυρίως να εξελίσσομαι. Φυσικά και ο οικονομικός παράγοντας παίζει ρόλο στις δουλειές που κάνω. Δεν έχω λύσει το οικονομικό, φυσικά και με ενδιαφέρει, αλλά με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα. Κάνω και τις συνεργασίες στο Instagram, βγάζω περισσότερα χρήματα από εκεί παρά από την κανονική μου δουλειά, αλλά πιστεύω θα δικαιωθώ, θα αλλάξει αυτό», παραδέχτηκε η ηθοποιός.

