Κατσούλης - Ρουμελιώτη: «Είμαστε πολύ της εκκλησίας, πρώτα θέλουμε να παντρευτούμε και μετά να κάνουμε παιδί»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης μίλησαν στην εκπομπή Happy Day για τη μεταξύ τους σχέση και παραδέχθηκε πως θέλει σύντομα να αποκτήσει μαζί της οικογένεια.

«Είμαστε σε μία ηλικία που πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, είτε αυτό είναι παιδί, είτε είναι γάμος. Είμαστε πολύ της θρησκείας και της εκκλησίας, οπότε καλό θα ήταν να το κάνουμε και με σειρά. Θα προσπαθήσουμε για αυτό αλλά δεν θέλουμε πίεση, γι’ αυτό και δεν έχουμε πιέσει καταστάσεις. Αφήνουμε να ρολάρει ο χρόνος. Δεν έχει γίνει πρόταση γάμου. Αν είχε γίνει, θα το είχατε μάθει», είπε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης.

«Ό,τι κάνω το κάνω για αυτό το κορίτσι, είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο άγγελός μου. Έχουμε ζήσει τα πάντα μαζί. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος, το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Της το έχω πει άπειρες φορές», πρόσθεσε.

