Μπέζος: «Μετά τους Απαράδεκτους δέχθηκα απίστευτα ανόητες προτάσεις»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στιγμές» του Μάνου Νιφλή ήταν ο Γιάννης Μπέζος και μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτη του δουλειά στην ιδιωτική τηλεόραση, τους Απαράδεκτους.

«Η αναγνωρισιμότητα ξεκίνησε πριν την ιδιωτική τηλεόραση. Το 1991 ήμουν ήδη πρωταγωνιστής στο θέατρο, είχε περάσει μια δεκαετία με σταθερά βήματα μέχρι να φτάσω εκεί. Τότε βγήκα στην ιδιωτική τηλεόραση, γιατί είχαν προηγηθεί και κάποιες δουλειές στη δημόσια. Η πρώτη μου δουλειά στην ιδιωτική ήταν οι Απαράδεκτοι.

Δεν κατάλαβα τίποτα, όπως ζούσα έτσι συνέχισα να ζω, τα ίδια έλεγα. Το μόνο που άλλαξε ήταν οι προτάσεις, οι διαθέσεις των ανθρώπων… Δέχθηκα απίστευτα ανόητες προτάσεις και φυσικά και το θέμα το οικονομικό. Επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα», είπε ο ηθοποιός.

