Μάικλ Ντάγκλας: «Δεν έχω καμία πρόθεση να ξαναπαίξω»

Τους λόγους που βρίσκεται σε παύση από την υποκριτική εξήγησε ο θρυλικός ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, δηλώνοντας πως «δεν έχει καμία πραγματική πρόθεση» να ασχοληθεί ξανά με τον χώρο της ηθοποιίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, ο Ντάγκλας ανέφερε: «Δεν έχω δουλέψει από το 2022, επίτηδες, γιατί συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να σταματήσω. Δουλεύω για σχεδόν 60 χρόνια και δεν ήθελα να είμαι ένας από αυτούς τους ηθοποιούς που πεθαίνουν στο πλατό. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που παίρνω τον χρόνο μου. Δεν έχω καμία πραγματική πρόθεση να επιστρέψω. Λέω ότι δεν έχω συνταξιοδοτηθεί, γιατί αν προέκυπτε κάτι ξεχωριστό, θα επέστρεφα. Αλλά διαφορετικά, είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τη σύζυγό μου να δουλεύει».

O διάσημος ηθοποιός και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια στο Χόλιγουντ. Η σχέση τους ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1999 και επισφραγίστηκε με γάμο στις 18 Νοεμβρίου του 2000 στο εμβληματικό «Plaza Hotel» της Νέας Υόρκης. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Ντίλαν και την Κάρις Ζέτα. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που συχνά διακωμωδούν στις συνεντεύξεις τους είναι πως έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, αν και με 25 χρόνια διαφορά.

