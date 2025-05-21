Κούρκουλου: «Στις προηγούμενες σχέσεις μου υπήρχε μια δυσκολία, την οικονομική δύναμη την είχα εγώ»
clock 20:00 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Εριέττα Κούρκουλου βρέθηκε στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη και μίλησαν  για τις ανθρώπινες σχέσεις, μένοντας στο τι συμβαίνει όταν ο ένας από τους δύο έχει μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια από τον άλλο.

«Δεν είχα ποτέ την καχυποψία στις σχέσεις μου και δε μπορώ να πω ότι είχα κάποια κακή σχέση. Δε μπορώ να πω ότι είχα στη ζωή μου κάποιον άνθρωπο που δεν με σεβάστηκε ή δεν μου συμπεριφέρθηκε καλά. Ίσως ήμουν τυχερή, ή έκανα καλές επιλογές. Δεν ξέρω. Με όλες τις προηγούμενές μου σχέσεις είμαι πολύ οκ. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις, εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω ότι εύχονται και εκείνοι τα καλύτερα για μένα», εξομολογείται η Εριέττα Κούρκουλου.

«Πριν από τον Βύρωνα δεν ήταν εύκολο για μένα. Δεν ήταν εύκολη η δυναμική μιας σχέσης στην οποία την οικονομική δύναμη την είχε η γυναίκα. Και δεν ήταν δικό μου το πρόβλημα απαραίτητα. Απλά στην κοινωνία που ζούμε, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται λίγοι και το εκφράζουν με διάφορες συμπεριφορές και ανασφάλειες. Όλοι ήταν καλά παιδιά αλλά οι περισσότεροι είχαν μια δυσκολία στον χειρισμό αυτής της κατάστασης, στο ότι με βάση τα κοινωνικά πρότυπα, ήταν λίγο αντίστροφοι οι ρόλοι. Αυτό τους οδηγούσε, είτε στο να μην το αποδέχονται και να προσπαθούν να βάζουν εμένα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που δεν ήταν στη δική μου καθημερινότητα, είτε χανόντουσαν και νομίζανε ότι αυτή είναι η ζωή», ανέφερε 

