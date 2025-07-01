Κουινέλης: «Δεν θυμάμαι τη ζωή μου πριν την Ήβη, σε γενικές γραμμές έχω φερθεί καλά στις κοπέλες»

Καλεσμένος στο The 2Night Show ήταν ο Μιχάλης Κουινέλης και μίλησε για την καινούργια του καθημερινότητα στην Αλεξανδρούπολη στο πλευρό της Ήβης Αδάμου και φυσικά για την πατρότητα.

«Η κόρη μου έγινε 7 χρονών πριν λίγες ημέρες. Έχω γράψει από τώρα βίντεο που της λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να την αφήσω να ανεβεί σε μηχανάκι, το έχει δεχτεί, ελπίζω να το θυμάται. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω τη στιγμή που θα έρθει κάποιος νεαρός να την πάρει από το σπίτι. Μεγαλώνοντας, βλέπω ότι κάποια πράγματα αλλάζουν μέσα μου, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες», παραδέχεται ο Μιχάλης Κουινέλης.

«Δεν θυμάμαι τη ζωή μου πριν την Ήβη. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι έχω φερθεί καλά στις κοπέλες. Δεν είχα και πολλές σχέσεις στη ζωή μου, 3-4 πρέπει να ήταν», εξομολογείται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

