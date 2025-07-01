Γιώργος Λιανός: Επιστρέφει το Survivor

O Γιώργος Λιανός μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού Σουσού» και αναφέρθηκε στην επιστροφή του Survivor και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Είναι λίγο διαστροφή, αλλά χαίρομαι που επιστρέφει το Survivor. Είναι διαστροφή γιατί ακούγεται απλό, αλλά το εξάμηνο εκεί κάτω, στον κοκοφοίνικα, κάποια στιγμή μετά το δίμηνο αρχίζεις και φρικάρεις. Θα με βρίζουν, αλλά έτσι είναι. Όποιος το έχει περάσει είτε από τη δική μου θέση, είτε σαν παίκτης υπάρχει μια νοσταλγία. Είναι πολύ δυνατές οι στιγμές που ζούμε εκεί κάτω και τις κουβαλάμε μαζί μας. Είναι ωραίες οι αναμνήσεις, ακόμα και οι παίκτες που περνάνε δύσκολα, τους μένουνε κάποια πράγματα ανεξίτηλα» εξομολογήθηκε ο ίδιος.

