Μεταξόπουλος: "Η σύντροφός μου είναι 50 χρόνια μικρότερη, είμαι ενεργός σε όλα τα επίπεδα"

Ο Φώτης Μεταξόπουλος μίλησε στο Happy Day και περιέγραψε τη γνωριμία με τη σύντροφό του, η οποία όπως είπε, ήταν θαυμάστριά του και 50 χρόνια μικρότερη του.

«Έχω κλείσει τα 90 και χορεύω τα 70 από αυτά. Χορεύω ακόμα, αλλά διδάσκω. Έχω βάλει ημερομηνία λήξεως τα 120. Μόλις ξυπνήσω το πρώτο πράγμα που κάνω είναι γυμναστική, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Άλλο ένα μυστικό μακροζωίας είναι ο έρωτας. Αν δεν είμαι ερωτευμένος, δεν μπορώ να ζήσω. Η σύντροφός μου είναι 50 χρόνια νεότερη. Στον έρωτα και στην αγάπη, δεν υπάρχει ηλικία. Τα 90 εγώ τα κόβω δια δύο, 45. Είμαι 45, είναι 42 και είμαστε συνομήλικοι. Δεν αισθάνομαι παραπάνω από 45. Η ένωση αυτών των ηλικιών εξαρτάται από τα χαρίσματα του άντρα. Τη γνώρισα σε ένα νησί. Ήταν θαυμάστριά μου. Φόραγα γυαλιά, ήρθε κοντά, μου ζήτησε να βγάλω τα γυαλιά, τα έβγαλα και έβγαλα και μου βγήκαν τα μάτια», είπε ο Φώτης Μεταξόπουλος

