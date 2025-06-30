ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Μεταξόπουλος: "Η σύντροφός μου είναι 50 χρόνια μικρότερη, είμαι ενεργός σε όλα τα επίπεδα"
clock 19:00 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Φώτης Μεταξόπουλος μίλησε στο Happy Day και  περιέγραψε τη γνωριμία με τη σύντροφό του, η οποία όπως είπε, ήταν θαυμάστριά του και 50 χρόνια μικρότερη του.

«Έχω κλείσει τα 90 και χορεύω τα 70 από αυτά. Χορεύω ακόμα, αλλά διδάσκω. Έχω βάλει ημερομηνία λήξεως τα 120. Μόλις ξυπνήσω το πρώτο πράγμα που κάνω είναι γυμναστική, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Άλλο ένα μυστικό μακροζωίας είναι ο έρωτας. Αν δεν είμαι ερωτευμένος, δεν μπορώ να ζήσω. Η σύντροφός μου είναι 50 χρόνια νεότερη. Στον έρωτα και στην αγάπη, δεν υπάρχει ηλικία. Τα 90 εγώ τα κόβω δια δύο, 45. Είμαι 45, είναι 42 και είμαστε συνομήλικοι. Δεν αισθάνομαι παραπάνω από 45. Η ένωση αυτών των ηλικιών εξαρτάται από τα χαρίσματα του άντρα. Τη γνώρισα σε ένα νησί. Ήταν θαυμάστριά μου. Φόραγα γυαλιά, ήρθε κοντά, μου ζήτησε να βγάλω τα γυαλιά, τα έβγαλα και έβγαλα και μου βγήκαν τα μάτια», είπε ο Φώτης Μεταξόπουλος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φώτης Μεταξόπουλος Σχέση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis