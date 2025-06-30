Μαρία Κωνσταντάκη: «Μετά την ψυχοθεραπεία κατάλαβα ότι δεν ήθελα να κάνω παιδί»
clock 10:00 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» ήταν η Μαρία Κωνσταντάκη και μίλησε μεταύ άλλων και για τη μητρότητα αλλά και την προσωπική της ζωή.

«Όταν ήμουν στα 28, έλεγα ότι θα κάνω οικογένεια, αλλά δεν είχα σκεφτεί ότι θα παντρευτώ και θα κάνω παιδιά. Δεν μπορούσα πολύ εύκολα να με δω με κάποιον άλλον άνθρωπο να συγκατοικούμε και να είμαστε μαζί για το υπόλοιπο της ζωής μας», είπε αρχικά η Μαρία Κωνσταντάκη.

«Είμαι ρομαντική, αν παντρευόμουν, θα ήθελα να κρατήσει για πάντα. Το γεγονός ότι με βάση τις πιθανότητες δεν θα κρατήσει, αυτό με χαλάει. Οπότε, σκεφτόμουν ότι θα κάνω παιδί, αλλά όχι μέσα στο πλαίσιο του γάμου. Μετά έκανα ψυχοθεραπεία και κατάλαβα ότι δεν ήθελα να κάνω ούτε παιδί», εξομολογήθηκε.

