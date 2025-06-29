Κωνσταντάρας: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς «Εκείνες κι εγώ»
clock 14:00 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σαράντα χρόνια συμπληρώθηκαν το Σάββατο 28 Ιουνίου από τον θάνατο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και το Studio Κλεισθένης θέλησε να τον τιμήσει και έδωσε στο φως της δημοσιότητας δυο αδημοσίευτες φωτογραφίες του. Οι φωτογραφίες ήταν από τα γυρίσματα της σειράς "Εκείνες και Εγώ"

«Σαράντα χρόνια χωρίς τον πιο αγαπημένο ηθοποιό των Ελλήνων Λαμπρό Κωνσταντάρα που έφυγε σαν σήμερα το 1985. Το Studio Κλεισθένης τον θυμάται με δύο αδημοσίευτες μέχρι σήμερα φωτογραφίες από το διάλειμμα των γυρισμάτων του σίριαλ ''Εκείνες κι εγώ''. Στην πρώτη φωτογραφία είναι δίπλα από την κάμερα και στη δεύτερη φωτογραφία μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του τη Ρένα Βουτσινά και τον Δημήτρη Νικολαίδη, με το φακό του Κλεισθένη τον Αύγουστο του 1977», γράφει η λεζάντα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

Διαβάστε επίσης 

Χαρούλα Αλεξίου: Η μαγική στιγμή που τραγούδησε ξανά

