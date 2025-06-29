Χαρούλα Αλεξίου: Η μαγική στιγμή που τραγούδησε ξανά

Μια μαγική στιγμή έζησαν το βράδυ του Σαββάτου,28 Ιουνίου οι 60.000 θεατές που πλημμύρισαν το ΟΑΚΑ για τη συναυλία του ΛΕΞ καθώς η Χαρούλα Αλεξίου ανέβηκε στη σκηνή.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια τραγούδησε ζωντανά, για πρώτη φορά, το κομμάτι «Φύγε»

«Καλησπέρα, Αθήνα. Αλέξη, σε ευχαριστώ για το “κυρία Χαρούλα”», είπε με συγκίνηση η Χάρις Αλεξίου, προκαλώντας αποθέωση από το κοινό, που την καταχειροκρότησε.

Διαβάστε επίσης

