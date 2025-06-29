Η πρώτη ανάρτηση της συντρόφου του ηθοποιού Γιώργου Αμούτζα μετά το τροχαίο στο Ράλλυ Ακρόπολις
clock 10:00 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

 O ηθοποιός Γιώργος Αμούτζας μαζί με τον συνοδηγό του, Ηλία Παναγιωτούνη, οι οποίοι συμμετείχαν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025, το αγωνιστικό όχημα που επέβαιναν, υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από σύγκρουση.

Η σύντροφός του, Τάνια Μπρεάζου, δημοσίευσε φωτογραφία του συντρόφου της, μέσα από το αγωνιστικό αυτοκίνητο.

«Δεν σε λύγισε η στιγμή. Ο θεός άπλωσε το χέρι του κι εσύ στάθηκες όρθιος. Είσαι φως, είσαι δύναμη. Και εγώ περήφανη όσο δε χωράει η λέξη. Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero», έγραψε η Τάνια Μπρεάζου στην ανάρτησή της.

αβ

