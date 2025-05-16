Κόκλας για Κωνσταντίνου: «Η ιστορία της ήταν ένα δεκαήμερο, ήταν γρήγορο»

Ο Κώστας Κόκλας βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό και αναφέρθηκε στην απώλεια της καλής του φίλης, Καίτης Κωνσταντίνου.

«Δεν θα πάψω ποτέ να την σκέφτομαι. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου και θα μείνει έτσι. Η Καίτη είναι ένα σημείο αναφοράς. Σε όλους όσοι ήμασταν πολύ κοντά θα λείψει», είπε αρχικά ο Κώστας Κόκλας.

«Ήξερα ότι είναι αρρωστούλα. Με είχε πάρει όμως στην αρχή του χειμώνα και μου είχε πει ότι είναι πολύ καλά και να κάνουμε κάτι μαζί που σχεδίαζε στο θέατρο, αλλά εγώ είχα κλείσει. Μετά από λίγο αιφνιδιάστηκα κι εγώ γιατί ήταν πολύ γρήγορο. Η ιστορία της Καίτης ήταν ένα δεκαήμερο. Ήταν γρήγορο», αποκάλυψε.

Διαβάστε επισης

Το συγκινητικό τηλεφώνημα της Νάνας Μούσχουρη στην Κλαυδία