Josephine: Η εξομολόγηση για το «κυνηγητό» από stalker

H Josephine με αφορμή το νέο της τραγούδι, «Αυτό που θες» , μίλησε στην εφημερίδα Secret και αναφέρθηκε στον Stalker που την καταδιώκε.

"Ναι, κάποιος παρακολουθούσε όλα μου τα live, ερχόταν σε events και έστελνε καθημερινά μηνύματα. Δεν το πήρα στην πλάκα – απευθύνθηκα σε ειδικούς και το σταμάτησα εγκαίρως. Είναι σημαντικό να μη φοβόμαστε να ζητάμε βοήθεια", δηλωσε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την προδοσία σε σχέση;

"Η αλήθεια είναι ναι, και δεν είναι εύκολο. Στην αρχή παγώνεις, μετά θυμώνεις και μετά μαθαίνεις. Η προδοσία με έκανε να κοιτάξω μέσα μου, να βάλω όρια και να αγαπήσω εμένα λίγο πιο δυνατά. Δεν κρατάω κακία, αλλά δεν ξεχνάω"

