Η Κατερίνα Λιόλιου παραδέχτηκε ότι είναι τρία χρόνια σε σχέση

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» και αποκάλυψε πως τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε σχέση.

«Τα τελευταία τρία χρόνια είμαι σε σχέση, δεν είναι κάτι που το κρύβω. Δεν νιώθω ότι κάνω κάτι κακό. Θέλω να ζω τη ζωή μου κανονικά», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Σίγουρα υπάρχουν σχόλια για τον τρόπο που μπορεί να ντυθώ ή να καθίσω στη σκηνή ή για το ρεπερτόριο που μπορεί να επιλέξω. Μπορεί να μην συμφωνούν όλοι. Εγώ κάθομαι, όπως νιώθω άνετα. Το περίμενα ότι θα με σχολιάσουν για τον τρόπο που κάθομαι στη σκηνή. Η αλήθεια είναι ότι, παρόλο που δεν συμφωνώ, κατανοώ χρειαζόμαστε ότι χρειαζόμαστε χρόνο να καταλάβουμε ότι οι γυναίκες είναι σαν τους άντρες και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουμε για το πόσα εκατοστά δέρμα θα δείξουμε ή θα κρύψουμε», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

