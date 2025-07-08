Η Ελένη Τσολάκη με δική της εκπομπή τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1

Η Ελένη Τσολάκη αναλαμβάνει τη δική της εκπομπή τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από τον Γενικό Διευθυντή Περιεχομένου του ΑΝΤ1, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προγράμματος του σταθμού για την καινούρια σεζόν, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Ιουλίου.

Από τη νέα σεζόν λοιπόν, η Ελένη Τσολάκη θα ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1, αποτελώντας τη φρέσκια πρόταση του καναλιού για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Σύντομα θα αποκαλυφθεί η ομάδα που θα πλαισιώσει την παρουσιάστρια στη νέα της τηλεοπτική στέγη.

