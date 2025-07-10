Χρίστος Κούγιας: "Δεν έζησα ποτέ μια φυσιολογική ελληνική οικογένεια, η κατάσταση στο σπίτι ήταν χαοτική"
clock 11:00 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο γιος του Αλέξη Κούγια και της Εύης Βατίδου , Χρίστος, παραδέχτηκε ότι, παρά την οικονομική άνεση που είχε μικρός, στερήθηκε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, την αίσθηση μιας «απλής» οικογένειας σε συνέντευξή του στο youtube.

«Μπορεί μικρότερος να έχω ζήσει την οικονομική άνεση, αλλά έχω στερηθεί άλλα πράγματα στη ζωή μου. Για παράδειγμα, έχω στερηθεί μια απλή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν πιο αυστηρός και παραδοσιακός. Δεν έχω ζήσει τη νορμάλ ελληνική οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που ξυπνάς το πρωί, η μαμά και ο μπαμπάς πάνε δουλειά, η μαμά είναι εκεί, να είμαστε όλοι μαζί το πρωί, να πάμε σχολείο, να γυρίσουμε και να είναι εκεί. Εμένα τα πράγματα ήταν σε αστάθεια όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε.

@anesteathepodcast Οτι λάμπει δεν είναι χρυσός …4 μήνες μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια , ο γιος του Χρήστος Κούγιας μιλάει για όλα .. αύριο 18:00 στο YouTube #viral #tiktokgreece #greektiktok #podcast #anestisteatime #vidcast ♬ original sound - anesteathepodcast

