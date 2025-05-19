Χάρης Ρώμας: Η εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή

Ο Χάρης Ρώμας βρέθηκε καλεσμένος στο After Dark και μίλησε για την προσωπική του ζωή και ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που ο ίδιος έχει κάνει για έναν έρωτα.

«Η μεγαλύτερη τρέλα είναι ότι αποδέχθηκα την παραβατικότητα αυτού του ατόμου, επειδή ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένος. Πράγμα το οποίο δεν θα το έκανα τώρα πια. Ακολουθώ ηθικούς νόμους και αρχές. Έμαθα ότι αυτό το άτομο είχε κλέψει και το δέχτηκα», είπε ο Χάρης Ρώμας.

«Μετά από κάποιο διάστημα, όταν έφυγε το μεγάλο πάθος, κατάλαβα ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος και πήρε και το σουτ που έπρεπε να πάρει», πρόσθεσε

