H ζωή της Madonna γίνεται μίνι σειρά στο Netflix

H «βασίλισσα της ποπ» Madonna, συμπράττει με το Netflix για να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την πολυκύμαντη ζωή και την εμβληματική της καριέρα.

Σύμφωνα με το Deadline, μια βιογραφική μίνι σειρά βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης στην πλατφόρμα. Στο τιμόνι της εκτελεστικής παραγωγής, εκτός από τη σούπερ σταρ, θα βρίσκεται και ο Σον Λέβι (Shawn Levy) μέσω της εταιρείας του, 21 Laps, η οποία διατηρεί αποκλειστική συμφωνία με το Netflix.

Το νέο αυτό πρότζεκτ δεν συνδέεται με την κινηματογραφική βιογραφία της Madonna, που είχε ανακοινωθεί παλαιότερα από την Universal, με τη βραβευμένη με τρία Emmy Τζούλια Γκάρνερ (Julia Garner) να έχει επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα η σταρ παραμένει η επικρατέστερη επιλογή για τη φιλόδοξη σειρά. Εξαρτάται μόνο αν θα είναι διαθέσιμη, καθώς δεν έχει ακόμη υπογράψει επίσημη συμφωνία. Επισημαίνεται ότι η διάσημη ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε νέα μίνι σειρά της πλατφόρμας, η οποία θα πραγματεύεται την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Αυτή θα είναι η τρίτη συνεργασία της με το Netflix, έπειτα από τις επιτυχημένες συμμετοχές της στα «Inventing Anna» και «Ozark».

Η Madonna, ως η τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως έχοντας πουλήσει 400 εκατομμύρια δίσκους, κατέχει εμβληματική θέση στην ιστορία της μουσικής. Η εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008 επισφράγισε την τεράστια επιρροή της.

Διαβάστε επίσης

Με εγκεφαλικό η Βάνα Μπάρμπα