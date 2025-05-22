Με εγκεφαλικό η Βάνα Μπάρμπα

Εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη η Βάνα Μπάρμπα και διακομίστηκε στο Αιγινήτειο νοσοκομείο, όπου και θα παραμείνει για 2-3 ημέρες, μετά από κάποια συμπτώματα που την ανησύχησαν.

Η ηθοποιός ξύπνησε και διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να μιλήσει, ενώ είχε ένα μούδιασμα στο σώμα της. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν πως υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο ευτυχώς, ήταν ελαφρύ. Η ηθοποιός είναι πλέον, καλά στην υγεία της.

