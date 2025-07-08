H Γιάννα Τερζή για το πρόβλημα υγείας της

Η Γιάννα Τερζή βρέθηκε καλεσμένη στο Art Podcast και αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Στην πορεία έμαθα πώς να το διαχειριστώ, γιατί και για εμένα συνέβαινε πρώτη φορά. Πέρασα πολλά στάδια. Νομίζω το είπα τρία χρόνια αφότου συνέβη, δεν ήμουν καθόλου έτοιμη να το συζητήσω, γιατί δεν ήξερα τον τρόπο, τι να πω, τι δεν κάνει να πω, τι να πω στον κόσμο για να μην τρομάξει, τι να πω για να προετοιμάσω ανθρώπους που το ζουν εκείνη τη στιγμή ή το έχουν περάσει στο παρελθόν. Αποφάσισα να το πω γιατί ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία. Δηλαδή κάποιος που το έζησε να μπορούσε να μου μιλήσει από τα social media, να μου στείλει ένα μήνυμα και να μιλήσουμε, να μοιραστώ τις πληροφορίες», ανέφερε η Γιάννα Τερζή.

«Όταν βγαίνεις να πεις κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί ότι το κάνεις για την προσοχή, γιατί είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Γι’ αυτό και σκεφτόμουν τόσο πολύ να το μοιραστώ ή όχι, αλλά μετά άκουσα διάφορες περιπτώσεις από κόσμο που ταλαιπωρούνταν με πράγματα, τα οποία γνώριζα εγώ, να τους πω από τη δική μου εμπειρία και είπα: "Πες το και άσε τον κόσμο να σε βρει"», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Μπουρδούμης για Λένα Δροσάκη: "Η σχέση μας χτίστηκε μετά τον χωρισμό"