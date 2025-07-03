Grand Hotel: Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη την κρυφή του σχέση με την Κυβέλη

Grand Hotel – Πέμπτη 03/07

Ένας πυροβολισμός θα ταράξει όλους του ένοικους του Grand Hotel…

Με μεγάλη δυσκολία πείθεται ο Πέτρος να φύγει από το ξενοδοχείο… αν θέλει να γλιτώσει τη ζωή του!

Ο Ρήγας, τυφλωμένος από οργή και από ζήλια, αποκαλύπτει στην Αλίκη την κρυφή του σχέση με την Κυβέλη…

Η Αλίκη καλείται για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει τη μητέρα της κατά πρόσωπο…

Ο Αλέξανδρος δέχεται ένα ανώνυμο γράμμα από κάποιον που του λέει πως θα του δώσει όσα λεφτά θέλει, μόνο που αυτό που ζητάει ως αντάλλαγμα δεν είναι ο τίτλος του, αλλά κάτι άλλο…

Ο Πέτρος αποφασίζει να φύγει για την Θεσσαλονίκη και να βρει την Φιλίτσα, για να καταφέρουν να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή. Μπαίνοντας, όμως, στο άδειο της σπίτι, θα βρεθεί με ένα όπλο στην πλάτη…

