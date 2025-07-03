ΤΕΤ.08 Απρ 2026 06:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Grand Hotel: Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη την κρυφή του σχέση με την Κυβέλη
clock 13:00 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Grand Hotel – Πέμπτη 03/07

Ένας πυροβολισμός θα ταράξει όλους του ένοικους του Grand Hotel…

Με μεγάλη δυσκολία πείθεται ο Πέτρος να φύγει από το ξενοδοχείο… αν θέλει να γλιτώσει τη ζωή του!

Ο Ρήγας, τυφλωμένος από οργή και από ζήλια, αποκαλύπτει στην Αλίκη την κρυφή του σχέση με την Κυβέλη…

Η Αλίκη καλείται για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει τη μητέρα της κατά πρόσωπο…

Ο Αλέξανδρος δέχεται ένα ανώνυμο γράμμα από κάποιον που του λέει πως θα του δώσει όσα λεφτά θέλει, μόνο που αυτό που ζητάει ως αντάλλαγμα δεν είναι ο τίτλος του, αλλά κάτι άλλο…

Ο Πέτρος αποφασίζει να φύγει για την Θεσσαλονίκη και να βρει την Φιλίτσα, για να καταφέρουν να κλείσουν τον Ρήγα στη φυλακή. Μπαίνοντας, όμως, στο άδειο της σπίτι, θα βρεθεί με ένα όπλο στην πλάτη…

Διαβάστε επίσης

Πασχάλης για τη σύζυγό του: «Είχα πολλές φορές την αγωνία αν με απάτησε – Είμαστε 56 χρόνια μαζί»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis