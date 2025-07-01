Grand Hotel: Η Αλίκη και ο Πέτρος συλλαμβάνονται στη Θεσσαλονίκη

Grand Hotel – Τρίτη 01/07

Η Αλίκη και ο Πέτρος συλλαμβάνονται στη Θεσσαλονίκη για μοιχεία και οδηγούνται στο κρατητήριο.

Οι απειλές του Ρήγα για φυλάκιση και κοινωνικό εξευτελισμό αν δεν γυρίσει κοντά του, δεν δείχνουν να πτοούν την Αλίκη, η οποία του θέτει έναν όρο που θα τον τρελάνει.

Ο Αλέξανδρος αποφασίζει για άλλη μια φορά να βοηθήσει την Κυβέλη με τα χρέη προς την Ασφαλιστική, πουλώντας τον τίτλο ευγενείας του.

Ο Χαραλάμπης ενημερώνει τον Νώντα ότι η κατάλληλη στιγμή για τη δολοφονία του Ρήγα είναι η καλοκαιρινή γιορτή του ξενοδοχείου.

Ο Νώντας συμφωνεί και του δίνει τα χρήματα που του υποσχέθηκε.

Η δολοφονία του Ρήγα είναι γι’ αυτόν η μόνη ελπίδα για να χειρουργηθεί στο Παρίσι η Θεώνη και να ξανασταθεί στα πόδια της…

Διαβάστε επίσης

