ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 03:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Grand Hotel: H Eριέττα παίρνει την απόφαση να παραδοθεί στην αστυνομία
γη
clock 15:00 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε στο Grand Hotel;

Ο Πέτρος και η Αλίκη συνεχίζουν να ψάχνουν τις απαντήσεις στο παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού» που έχει στήσει ο πατέρας της… Την ίδια ώρα, η Κυβέλη προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να πιει το τσάι, μέσα στο οποίο έχει ρίξει απήγανο για να την κάνει να αποβάλει… Ο Χαραλάμπης χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ ο Ιάκωβος και η Εριέττα τρέχουν πανικόβλητοι με τα λεφτά που τους έδωσε ο Ρήγας, για να ξεφύγουν από τον Βαγγέλη. Η Εριέττα, όμως, παίρνει την απόφαση να παραδοθεί στην αστυνομία. Έτσι, θα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι του παρελθόντος και θα βγει στο φως η τραγική αλήθεια αυτής της ιστορίας…

Διαβάστε επίσης 

Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Δεν υπάρχει ακόμα επικοινωνία δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόοδος»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis