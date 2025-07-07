Grand Hotel – Β’ κύκλος: Ποιος σώζει τον Χαραλάμπη από τον θάνατο

Οι εξελίξεις στον δεύτερο κύκλο της σειράς Grand Hotel αναμένονται καθηλωτικές και ο Χαραλάμπης κινδυνεύει να οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ποιος θα τον σώσει;

O Χαραλάμπης, στην απόγνωσή του να βρει χρήματα για τη θεραπεία της Θεώνης στο Παρίσι, δέχτηκε να γίνει ο εκτελεστής του Ρήγα κι εκείνος που θα τον στείλει στον θάνατο. Οταν έμαθε ότι ο Αλεξίου ήταν εκείνος που κατάσφαξε τους συμπατριώτες του για να αρπάξει τις περιουσίες τους, τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση και δέχτηκε την πρόταση του Νώντα. Έτσι, πήρε τα χρήματα κι έστειλε τη Θεώνη για την αποκατάστασή της.

Η θεραπεία πέτυχε, αλλά το τίμημα για εκείνον ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο περίμενε. Οσο κάθαρμα κι αν είναι ο Ρήγας, δεν άντεξε να γίνει φονιάς και την τελευταία στιγμή απέτρεψε τη δολοφονία του. Οχι όμως και το κακό, αφού το όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε την ώρα που πήγε να του το αρπάξει ο Αλέξανδρος. Η αδέσποτη σφαίρα βρήκε τον Ιορδάνη και έπεσε κάτω αιμόφυρτος. Ο Χρόνης, που ήταν εκεί, τον συνέλαβε και τον οδήγησε στη φυλακή.

Ο Χαραλάμπης βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αφού άθελά του πήγε να αφαιρέσει μια ζωή.

Η Θεώνη είναι απαρηγόρητη για το πώς ήρθαν τα πράγματα. Η Πελαγία, η Δέσποινα και η Σμαρούλα είναι δίπλα της, αλλά τα λόγια τους δεν φτάνουν για να γαληνέψουν την ψυχή της.

Το πόσο θα κριθεί από το ίδιο το θύμα. Συγκριμένα θα εξαρτηθεί από το αν θα υποβάλει μήνυση ή αν το περιστατικό θα χαρακτηριστεί ως ατύχημα. Σε περίπτωση όμως που ο Ιορδάνης χάσει τη ζωή του, τότε ο Χαραλάμπης θα οδηγηθεί σίγουρα στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η Κυβέλη Γαζή δεν θα αφήσει ατιμώρητο τον δολοφόνο του γιου της, αλλά ούτε και ο Ρήγας να ζήσει ο παραλίγο δικός του δολοφόνος.

