Γιάννης Κρητικός: «Ο Πότης μαθαίνει για τον βιασμό της Άννας από δικούς του συγγενείς»

Ο Γιάννης Κρητικός ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή Buongiorno και αναφέρθηκε στη δυσκολία του ρόλου που είχε να αντιμετωπίσει με τον θάνατο των δίδυμων παιδιών του, ενώ δίνει ένα spoiler για τη Γη της Ελιάς που κόβει την ανάσα.

«Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί όλο αυτό γιατί θέλει μία εσωτερική αναζήτηση, δεν υπάρχει ένα κουμπί στον ηθοποιό που το πατάς και… πρέπει να είσαι στη συνθήκη και να μην επηρεάζεσαι από τυχόν ήχους γύρω σου, είτε μπορεί κάτι να πάει στραβά, να πρέπει να το ξανακάνεις. Πρέπει να κάνεις focus πάνω σε αυτό που σου δίνεται να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι το να αποφορτιστώ μετά από όλο αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να φύγεις, εκείνη την ώρα το ζεις πραγματικά όλο αυτό», είπε αρχικά ο Γιάννης Κρητικός.

Ο Γιάννης Κρητικός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μέσα σε 10 ώρες γύρισμα, αυτές τις τρεις βδομάδες που ήταν οι πιο ζόρικες, υπήρχαν μέρες που τις 8 ώρες από τις 10 κλαίγαμε, το οποίο χρειάζεται όντως να φέρεις πάνω σου αυτόν τον πόνο. Είναι τεράστιο ρίσκο να υποδυθείς έναν πατέρα που με τον πιο σκληρό τρόπο του έχει φερθεί η ζωή και χάνει τα παιδιά του».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Κρητικός δίνει ένα spoiler για τα επόμενα επεισόδια στη «Γη της Ελιάς». «Αυτό που μπορώ να πω για τα επόμενα είναι ότι ο Πότης φανερά μετανιωμένος με όσα έχουν συμβεί, προσπάθησε να μιλήσει στον θείο του και να του πει μήπως να το σταματήσουμε όλο αυτό, μήπως να μην χυθεί άλλο αίμα, αλλά πλέον δεν είναι στο χέρι του Πότη, πλέον έχει πάρει άλλη τροπή το όλο θέμα. Αυτό που μπορώ να δώσω σαν spoiler είναι ότι ο Πότης τρώει και δεύτερο χτύπημα μαθαίνοντας για τον βιασμό της Άννας από δικούς του συγγενείς», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

