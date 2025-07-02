Γη της Ελιάς: Ο Στάθης πολιορκεί εpωτικά την Ερωφίλη

Γη της Ελιάς – Τετάρτη 02/07

Η Αριάδνη νιώθει χαρούμενη μετά την κίνηση του Στάθη και ξεκαθαρίζει στον Κουράκο ότι δεν την ενδιαφέρει η Ιουλία, της αρκεί που ήρθαν κοντά με τον πατέρα της.

Την ίδια ώρα, η Ιουλία φτάνει Μάνη με σκοπό να λυθεί το θέμα με τον Μιχάλη.

Η συζήτηση λήγει άδοξα κι η Ιουλία κάνει δεκτή την παραίτησή του, όμως ένας όρος στο καταστατικό της εταιρείας τής ανατρέπει τα σχέδια, καθώς οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Αθηνά.

Η μικρή Στελλίτσα ζητάει συνεχώς τον Μιλτιάδη, αλλά η Βασιλική εμμένει στην ακύρωση του γάμου.

Η Δάφνη επιβεβαιώνει στον Μανώλη τους ξυλοδαρμούς που έχει υποστεί η Αλεξάνδρα, ενώ εκείνη πηγαίνει κόντρα στον Σήφη και κάνει δεκτή τη νέα πρόταση συνεταιρισμού με τους Μανιάτες.

Ο Στάθης πολιορκεί εpωτικά την Ερωφίλη και τελικά ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί. Ο Τζον ξεκαθαρίζει στην Αθηνά πως δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο την απουσία της και το ζευγάρι μαλώνει άγρια.

Η Βασιλική, πάνω στην απελπισία της, αποκαλύπτει στον Στάθη ότι είναι εpωτευμένη με άλλον…

