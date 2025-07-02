ΤΡΙ.07 Απρ 2026 17:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Γη της Ελιάς: Ο Στάθης πολιορκεί εpωτικά την Ερωφίλη
clock 15:00 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Γη της Ελιάς – Τετάρτη 02/07

Η Αριάδνη νιώθει χαρούμενη μετά την κίνηση του Στάθη και ξεκαθαρίζει στον Κουράκο ότι δεν την ενδιαφέρει η Ιουλία, της αρκεί που ήρθαν κοντά με τον πατέρα της.

Την ίδια ώρα, η Ιουλία φτάνει Μάνη με σκοπό να λυθεί το θέμα με τον Μιχάλη.

Η συζήτηση λήγει άδοξα κι η Ιουλία κάνει δεκτή την παραίτησή του, όμως ένας όρος στο καταστατικό της εταιρείας τής ανατρέπει τα σχέδια, καθώς οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Αθηνά.

Η μικρή Στελλίτσα ζητάει συνεχώς τον Μιλτιάδη, αλλά η Βασιλική εμμένει στην ακύρωση του γάμου.

Η Δάφνη επιβεβαιώνει στον Μανώλη τους ξυλοδαρμούς που έχει υποστεί η Αλεξάνδρα, ενώ εκείνη πηγαίνει κόντρα στον Σήφη και κάνει δεκτή τη νέα πρόταση συνεταιρισμού με τους Μανιάτες.

Ο Στάθης πολιορκεί εpωτικά την Ερωφίλη και τελικά ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί. Ο Τζον ξεκαθαρίζει στην Αθηνά πως δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο την απουσία της και το ζευγάρι μαλώνει άγρια.

Η Βασιλική, πάνω στην απελπισία της, αποκαλύπτει στον Στάθη ότι είναι εpωτευμένη με άλλον…

Διαβάστε επίσης 

Χατζίδου: Το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο μετά την ξαφνική αδιαθεσία

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis