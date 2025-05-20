Γη της Ελιάς: Η Βασιλική τρέμει μην αποκαλυφθεί η παράνομη σχέση της με τον Στέφανο
clock 19:00 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

«Η Γη της Ελιάς» – Τρίτη 20 Μαΐου στις 21:50, Επεισόδιο 149

Η Βασιλική τρέμει μην αποκαλυφθεί η παράνομη σχέση της με τον Στέφανο και ζητάει από τον Κουράκο να μην τον ανακατέψει σε αυτή την ιστορία με τον νεκρό άνδρα. Εκείνος, από την άλλη, δεν δείχνει διατεθειμένος να καλύψει κανέναν και βάζει πάνω απ’ όλα την έρευνα. Η Αθηνά εξακολουθεί να πιέζει τον Τζον να γυρίσει στο σπίτι, αλλά εκείνος αρνείται σθεναρά.

Την ίδια ώρα, τα τηλεφωνήματα ανάμεσα στον Τζον και την Ιουλία πληθαίνουν και το φλερτ συνεχίζεται. Η Ασπασία κάνει την επανάστασή της κι αφήνει μόνο τον Δημοσθένη με το μωρό να πελαγώνει. Ο Ανδρέας περιποιείται τη Μαριάννα, καθώς νιώθει τύψεις γι’ αυτό που της συνέβη. Η Φρύνη πέφτει με το ποδήλατό της πάνω στον Παρασκευά κι αυτός δεν της χαρίζεται καθόλου.

