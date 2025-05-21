Γη της Ελιάς: Ένα ψέμα του Στέφανου βάζει τον Κουράκο σε υποψίες
clock 15:00 | 21/05/2025
newsroom ekriti.gr

Γη της ελιάς: Τετάρτη 21 Μαΐου στις 21:50

Επεισόδιο 150: Ο Παρασκευάς γίνεται έξαλλος με τη Φρύνη και η πρώτη τους συνάντηση καταλήγει πολύ επεισοδιακά. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος στήνει ολόκληρη «παράσταση» με τη βοήθεια του  Στέφανου, θέλοντας έτσι να τα ξαναφτιάξει η Ισμήνη με τον Κωνσταντίνο. Ο Αποστόλης βγαίνει κρυφό ραντεβού με την Πολυξένη και, για κακή τους τύχη, τους βλέπει η Άννα. Η Βασιλική έρχεται σε δύσκολη θέση όταν, στην κατάθεσή της στην αστυνομία, αναγκάζεται να αποκαλύψει ότι βρισκόταν μαζί με τον Στέφανο στον πορτοκαλεώνα τη στιγμή που ανακάλυψαν τον νεκρό άνδρα. Η Αμαλία διαπιστώνει ότι σταμάτησαν να την πληρώνουν από την επιχείρηση και ο Μιχάλης την ενημερώνει ότι ήταν εντολή της Ιουλίας, γεγονός που την εξοργίζει. Ένα ψέμα του Στέφανου κάνει τον Κουράκο πολύ καχύποπτο για το ποια είναι πραγματικά η σχέση του με τον νεκρό μανάβη. Η διαθήκη ανοίγει και ο Κωνσταντίνος ενημερώνει τη Βασιλική πως η μητέρα της την αποκλήρωσε.

