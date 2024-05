Εurovision: Η Γαλλιά διέκοψε την πρόβα για τον πόλεμο στη Γάζα

Στην τελευταία πρόβα που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν την ζωντανή μετάδοση της μεγάλης βραδιάς της Εurovision, ο τραγουδιστής από την Γαλλία, Slimane, διέκοψε την εμφάνισή του και ζήτησε ειρήνη στη Γάζα.

«Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρευόμουν να είμαι τραγουδιστής για να τραγουδήσω για την ειρήνη.Η μουσική πρέπει να μας ενώνει, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη», ήταν τα λόγια του.

Αξίζει να σημειωθεί πως, τις τελευταίες ώρες, πλήθος σχολίων και διαρροών στα social media θέλει τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 να κρέμεται κυριολεκτικά σε μια κλωστή μιας και οι κανόνες του διαγωνισμού δεν επιτρέπουν πολιτικές θέσεις από τις αποστολές των χωρών.

🇫🇷 Slimane interrupted his performance during today’s dress rehearsal.



“When I was a child, I dreamed about music, I dreamed about this dream to be a singer to sing peace […] We need to be united by music, yes, but with love and peace”



[📹 dowrgi / Discord] pic.twitter.com/Hr3rBx7Y4M

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 11, 2024