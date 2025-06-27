GOSSIP - LIFESTYLE
Δάντης: "Το να λες «γιατί δεν με κάλεσαν στη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά» είναι λίγο κατάντια και ζητιανιά"
clock 10:00 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Χρήστος Δάντης μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και άφησε αιχμές κατά συναδέλφων του που διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν προσκλήθηκαν στη συναυλία του Βασίλη Καρρά.

«Πρόκειται για 16 καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν εκεί αφιλοκερδώς. Η αποστολή μας ήταν να τραγουδήσουμε μαζί με τον κόσμο. Επίσης, επειδή ξέρω πόσα χρήματα κέρδισαν οι παράγοντες από τη συναυλία και στη συνέχεια δοθήκαν σε τρία διαφορετικά ιδρύματα, είναι αχαριστία να συζητάμε και να γκρινιάζουμε και άκουσα πάρα πολλές γκρίνιες και ειδικά από συναδέλφους, που δεν συμμετείχαν. Αυτό είναι  αφέλεια στον μεγαλύτερο βαθμό της. Είναι σχεδόν χαζομάρα να λες "γιατί δεν ήρθα εγώ που είχε συνεργαστεί με τον Βασίλη". Το να βγαίνεις και να λες "γιατί δεν με κάλεσαν στη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά" είναι λίγο κατάντια και ζητιανιά», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Χωρισμός για την Κέιτι Πέρι και τον Ορλάντο Μπλουμ μετά από σχεδόν 10 χρόνια σχέσης

 

Χρήστος Δάντης Βασίλης Καρράς Συναυλία
