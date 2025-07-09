Άγιος Έρωτας: Στον αέρα το καθηλωτικό trailer της δεύτερης σεζόν

Χθες ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της αγαπημένης μας σιεράς, Άγιος Έρωτας. Στο trailer, που διαδραματίζεται το 1966, βλέπουμε τον Παύλο Μαρκόπουλο να πλησιάζει τον πατέρα Νικόλαο για να κοινωνήσει. Στην αφήγηση του αναφέρει πως η άφεση των αμαρτιών έρχεται από την παραδοχή μόνο που ίδιος δεν είναι πρόθυμος να μετανιώσει για όσα έχει κάνει.

Τότε, ένας ισχυρός σεισμός, όταν αποχωρεί από την εκκλησία που είναι όλοι πρωταγωνιστές, ταράζει τη μικρή κοινωνία που αναζητά μια έξοδο διαφυγής. Μικρά αποσπάσματα από τις ιστορίες των ηρώων συμπληρώνουν την πλοκή.

Η Μαρίνα Σπανού ποζάρει με μπικίνι σε μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα