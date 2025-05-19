Άγιος Έρωτας: Πλησιάζει η ώρα να αποκαλυφθούν τα ψέματα του Αργύρη

Άγιος Έρωτας – Δευτέρα 19/05

Ο Παύλος, με αφορμή το πρόβλημα της καρδιάς του, έχει επιστρέψει στο σπίτι, υποτίθεται προσωρινά, αλλά με κρυφό σκοπό να κάνει την επιστροφή του μόνιμη.

Η Σοφία είναι η μόνη που χαίρεται με αυτό το γεγονός, αφού δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχτεί ότι η Θάλεια έδιωξε τον πατέρα της από το σπίτι. Την ίδια δυσκολία έχει να αποδεχτεί και τον δικό της χωρισμό έχοντας φέρει τον Χάρη σε απόγνωση.

Εντωμεταξύ, στο μαγαζί του Παύλου, η Χριστίνα οργανώνει τη μεγαλεπήβολη επίδειξη μόδας και δείχνει να τα καταφέρνει περίφημα.

Την ίδια στιγμή, καταφτάνει στην πόλη μαζί με την σύζυγό του Άννα, ο καινούργιος ενωμοτάρχης, Νικηφόρος Σαμαρτζής, πιστεύοντας ότι η Στέρνα είναι ένα ήρεμο μέρος με φιλήσυχους κατοίκους.

Το αντίθετο φαίνεται να πιστεύει ο επίτροπος, που έχει έρθει από την Αρχιεπισκοπή για να ερευνήσει τη σχέση μεταξύ του πατρός Νικολάου και της Χλόης, αφού θεωρεί ότι όλοι του λένε ψέματα για το συγκεκριμένο θέμα.

Αλλά, και κάπου πιο μακριά, στο Μαύρο Λιθάρι, τα ψέματα του Αργύρη πλησιάζει η ώρα να αποκαλυφθούν και αυτά…

Διαβάστε επίσης

H Δανάη Μπάρκα για το κόψιμο της εκπομπής της