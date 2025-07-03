Άγιος Έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος περιμένει να κριθεί από την Ιερά Σύνοδο

Άγιος έρωτας: Πέμπτη 3 Ιουλίου

Ο Αργύρης ανοίγει τον τάφο της κόρης του και διαπιστώνει συγκλονισμένος πως είναι άδειος. Αποφασίζει να επιστρέψει άμεσα στη Στέρνα, με σκοπό να φέρει προ των ευθυνών τους όλους όσοι συνέβαλαν στην αρπαγή της κόρης του. Ο εισαγγελέας, στο μεταξύ, διατάζει την προφυλάκιση του Κυριάκου στις φυλακές της Άμφισσας, γεγονός που σοκάρει τη Θάλεια. Η Σοφία ενημερώνει τον Χάρη πως τα αποτελέσματα της εξέτασης εγκυμοσύνης βγήκαν θετικά, εκείνος όμως επιμένει να επαναληφθούν. Η Σοφία, παγιδευμένη στο ψέμα της, αναζητά μάταια τη βοήθεια του Παύλου. Ο Πέτρος επιστρέφει από την Αθήνα με σκοπό να συνεχίσει τις παράνομες δραστηριότητές του και στη Στέρνα, κάτι που η Χλόη αγνοεί. Την ίδια στιγμή, ο πατήρ Νικόλαος, καθώς περιμένει να κριθεί από την Ιερά Σύνοδο, αποκαλύπτει στον δεσπότη ένα μυστικό, που τον αφήνει άναυδο.

