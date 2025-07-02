Άγιος Έρωτας: Ο Αργύρης φτάνει στο νεκροταφείο αποφασισμένος να βρει την αλήθεια

Άγιος Έρωτας – Τετάρτη 02/07

Ο Νικηφόρος συνεχίζει την ανάκριση, πιέζοντας ασφυκτικά την Ολυμπία να ομολογήσει αν γνωρίζει κάτι για τον Παύλο. Η Ολυμπία αρνείται, ώσπου ταραγμένη ξεσπά και αποχωρεί.

Ο πατήρ Νικόλαος ετοιμάζεται να φύγει από τη Στέρνα για το Επισκοπικό Δικαστήριο, ελπίζοντας, όπως και η Θάλεια και η Βιργινία, πως δε θα συμβεί κάτι απρόοπτο σχετικά με την Καλλιόπη, τώρα που ο Αργύρης και η Δώρα είναι μαζί της.

Στο Μαύρο Λιθάρι όμως, η Καλλιόπη, καταβεβλημένη, αποκαλύπτει στον Αργύρη πως η ταφή του μωρού του ήταν ψεύτικη και πως το φέρετρο είναι άδειο…

Ο Αργύρης φεύγει ταραγμένος, παίρνει το άλογό του και κατευθύνεται προς το νεκροταφείο, προς τον τάφο της Ελευθερίας…

Ο Χάρης, καχύποπτος με τις εξετάσεις της Σοφίας περί εγκυμοσύνης, αντιμετωπίζει τον Κλεάνθη με δυσπιστία, αφού υποψιάζεται πως ο πατέρας του χρησιμοποιεί τη συγκυρία για να τον απομακρύνει από την Αναστασία.

Μια απρόσμενη επίσκεψή του στον οίκo αvoχής, θα κάνει την Πετρούλα που βρίσκεται εκεί να απορήσει.

Η Ολυμπία, ταραγμένη από την ανάκριση του ενωμοτάρχη, πηγαίνει στο εξοχικό, ζητώντας από τον Παύλο να της δείξει το σφυρί, για να πειστεί πως δεν είναι εκείνος ο δολοφόνος.

Την ίδια στιγμή, ο Αργύρης φτάνει στο νεκροταφείο με τη δάδα και το φτυάρι του. Αρχίζει να σκάβει, αποφασισμένος να βρει την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι.

Η Χλόη από την άλλη, ανυποψίαστη, διαβάζει αποσπάσματα από το ημερολόγιό της και συγκινείται με τις έντονες στιγμές της με τον πατέρα Νικόλαο. Τι τέλος άραγε θα έχει αυτό το παραμύθι;

Διαβάστε επίσης

