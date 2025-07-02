ΤΡΙ.07 Απρ 2026 17:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Ο Αργύρης φτάνει στο νεκροταφείο αποφασισμένος να βρει την αλήθεια
clock 11:00 | 02/07/2025
newsroom ekriti.gr

Άγιος Έρωτας – Τετάρτη 02/07

Ο Νικηφόρος συνεχίζει την ανάκριση, πιέζοντας ασφυκτικά την Ολυμπία να ομολογήσει αν γνωρίζει κάτι για τον Παύλο. Η Ολυμπία αρνείται, ώσπου ταραγμένη ξεσπά και αποχωρεί.

Ο πατήρ Νικόλαος ετοιμάζεται να φύγει από τη Στέρνα για το Επισκοπικό Δικαστήριο, ελπίζοντας, όπως και η Θάλεια και η Βιργινία, πως δε θα συμβεί κάτι απρόοπτο σχετικά με την Καλλιόπη, τώρα που ο Αργύρης και η Δώρα είναι μαζί της.

Στο Μαύρο Λιθάρι όμως, η Καλλιόπη, καταβεβλημένη, αποκαλύπτει στον Αργύρη πως η ταφή του μωρού του ήταν ψεύτικη και πως το φέρετρο είναι άδειο…

Ο Αργύρης φεύγει ταραγμένος, παίρνει το άλογό του και κατευθύνεται προς το νεκροταφείο, προς τον τάφο της Ελευθερίας…

Ο Χάρης, καχύποπτος με τις εξετάσεις της Σοφίας περί εγκυμοσύνης, αντιμετωπίζει τον Κλεάνθη με δυσπιστία, αφού υποψιάζεται πως ο πατέρας του χρησιμοποιεί τη συγκυρία για να τον απομακρύνει από την Αναστασία.

Μια απρόσμενη επίσκεψή του στον οίκo αvoχής, θα κάνει την Πετρούλα που βρίσκεται εκεί να απορήσει.

Η Ολυμπία, ταραγμένη από την ανάκριση του ενωμοτάρχη, πηγαίνει στο εξοχικό, ζητώντας από τον Παύλο να της δείξει το σφυρί, για να πειστεί πως δεν είναι εκείνος ο δολοφόνος.

Την ίδια στιγμή, ο Αργύρης φτάνει στο νεκροταφείο με τη δάδα και το φτυάρι του. Αρχίζει να σκάβει, αποφασισμένος να βρει την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι.

Η Χλόη από την άλλη, ανυποψίαστη, διαβάζει αποσπάσματα από το ημερολόγιό της και συγκινείται με τις έντονες στιγμές της με τον πατέρα Νικόλαο. Τι τέλος άραγε θα έχει αυτό το παραμύθι;

Διαβάστε επίσης 

Χατζίδου: Το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο μετά την ξαφνική αδιαθεσία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis