Άγιος έρωτας: Eπιστρέφει από το Μαύρο Λιθάρι αποφασισμένος να εκδικηθεί τους πάντες στο μεγάλο φινάλε

Άγιος έρωτας, Δευτέρα 7 Ιουλίου: Ο Παύλος και η Χριστίνα δέχονται επίθεση από την έξαλλη Θάλεια, που τους ζητά να ομολογήσουν για τα εγκλήματά τους. Εντωμεταξύ, η Ολυμπία φυλά στο συρτάρι του γραφείου της τρία γράμματα, όπου εξομολογείται τις αλήθειες που γνωρίζει. Ο Αργύρης επιστρέφει με τη Δώρα από το Μαύρο Λιθάρι και κατηγορεί ανοιχτά τη Θάλεια και τη Βιργινία για τα ψέματα που είπαν στη Χλόη κι εκείνον. Η Θάλεια καταρρέει και, πανικόβλητη, αποφασίζει να απομακρύνει τη Χλόη από τη Στέρνα με οποιοδήποτε πρόσχημα. Όμως, η Χλόη δεν πείθεται.

Ο Χάρης δηλώνει στον Κλεάνθη ότι θα χωρίσει επιτέλους με τη Σοφία, μόλις αποδειχτεί η ψεύτικη εγκυμοσύνη της, ενώ την ίδια στιγμή η Σοφία, μέσα στην άδεια ΠΑ-ΜΑΡ, αποπειράται να αποπλανήσει τον Τάσο, οδηγώντας τον μέσα στα δοκιμαστήρια.

Η Άννα αποκοιμιέται κατά λάθος στο δωμάτιο της Ελένης. Ο πατήρ Νικόλαος στην Αθήνα, παραδίνεται ταπεινωμένος στη μοίρα του, έτοιμος να αντιμετωπίσει την Ιερά Σύνοδο. Λίγο πριν μπει, όμως, για την απολογία του, ο Δεσπότης του παραδίδει μία επιστολή που ίσως αλλάξει τα πάντα. Και μέσα σε όλα, ο Αργύρης, θέλοντας να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, επισκέπτεται τον Μανώλη, μέσα στη φυλακή, ζητώντας του βοήθεια για ν’ αποκτήσει όπλο…

