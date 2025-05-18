Τι είναι το Gymtimidation και πώς να το ξεπεράσετε;

Πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα στο γυμναστήριο και για αυτόν τον λόγο, επιλέγουν να μην το επισκέπτονται ακόμη και καθόλου. Παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όπως η άσκηση στο σπίτι ή σε εξωτερικούς χώρους, η αίσθηση δυσφορίας συχνά αποτρέπει πολλούς από την οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα.

Τι είναι η gymtimidation;

Με τον όρο gymtimidation εννοούμε την αίσθηση δυσφορίας ή ακόμη και ένα είδος άγχους, που αισθάνεται κάποιος στον χώρο του γυμναστηρίου. Δεν προέρχεται από ένα συγκεκριμένο περιστατικό ή αιτία, αλλά μπορεί να σχετίζεται με διάφορες πτυχές και στιγμές της ευρύτερης εμπειρίας ενός ατόμου στο γυμναστήριο.

Μπορεί κάποιοι να δυσκολεύονται να βρίσκονται ανάμεσα σε πολλούς αγνώστους, ενώ άλλοι έχουν πρόβλημα με τα ρούχα, τα οποία είναι συχνά πολύ στενά.

Ακόμα και τα αποδυτήρια μοιάζουν να είναι «επικίνδυνες» περιοχές για πολλούς και ο λόγος είναι πάντα η έκθεση του σώματός τους. Μιας και πρόκειται για χώρους όπου πρέπει να αλλάξεις μπροστά σε αγνώστους και οι ανασφάλειες σχετικά με το σώμα, που προκαλούνται από τη συνεχιζόμενη σύγκριση με άλλους, μπορούν να οδηγήσουν σε ανασφάλειες και δυσφορία.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις ανήκουν στην gymtimidation, ένα φαινόμενο που δεν είναι καθόλου σπάνιο, αλλά αφορά χιλιάδες ανθρώπους, καθώς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας όλοι ή σχεδόν όλοι έχουμε αισθανθεί «θύματα» αυτού του φαινομένου.

Ποιους πλήττει περισσότερο;

Μια πρόσφατη βρετανική έρευνα αποκάλυψε ότι, αν και η αίσθηση δυσφορίας στο γυμναστήριο είναι κοινή, πλήττει κυρίως τις γυναίκες, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που βιώνουν τη gymtimidation είναι διπλάσιες σε σχέση με τους άνδρες.

Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι σχεδόν μία στις δύο γυναίκες δεν πιστεύει ότι είναι αρκετά σε φόρμα για να αθλείται μπροστά σε άλλους.

Το βασικό εμπόδιο φαίνεται να είναι συνήθως τα αθλητικά ρούχα, αλλά σύμφωνα με την έρευνα, δεν είναι λίγες και εκείνες που προτιμούν να μην πηγαίνουν στο γυμναστήριο επειδή νιώθουν πολύ αδέξιες ή ανίκανες να εκτελέσουν τις απαιτούμενες κινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ομαδικών μαθημάτων που περιλαμβάνουν χορογραφίες ή συντονισμό.

Έτσι το gymtimidation έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της φυσικής δραστηριότητας, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι θέμα τεμπελιάς, αλλά συνέπεια μιας αρνητικής ψυχολογικής κατάστασης.

Πώς να ξεπεράσουμε το «άγχος» του γυμναστηρίου;

Επιλέξτε το κατάλληλο γυμναστήριο για εσάς: Το γυμναστήριο πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο, δηλαδή κοντά στο σπίτι, στην εργασία ή στο σημείο από το οποίο συνήθως ξεκινάτε.

Φορέστε άνετα ρούχα: Προτιμήσετε ρούχα που σας κάνουν να αισθάνεστε άνετα, χωρίς όμως να περιορίζουν τις κινήσεις σας.

Εστιάστε σε αυτό που κάνετε: Η παρατήρηση του εξοπλισμού και των κινήσεων των άλλων ανθρώπων στο γυμναστήριο αποσπά την προσοχή από την άσκηση και αυξάνει την πιθανότητα να κάνετε λάθη. Εστιάζοντας σε αυτό που κάνετε εσείς, απομακρύνετε τις ανησυχίες και εστιάζετε στην άσκηση.

Γυμναστείτε με κάποιον κοντινό σας: Όταν φοβάστε κάτι, το να έχετε δίπλα σας κάποιον δικό σας άνθρωπο μπορεί να βοηθήσει πολύ. Για να ξεπεράσετε την gymtimidation, μια καλή στρατηγική είναι να γυμνάζεστε με έναν φίλο, ένα μέλος της οικογένειας ή τον σύντροφό σας.

Αναγνωρίστε τα επιτεύγματά σας: Αν και για πολλούς η επίσκεψη στο γυμναστήριο είναι κάτι φυσικό, για άλλους δεν είναι έτσι. Επομένως, αν υποφέρετε από gymtimidation αλλά καταφέρετε παρ’ όλα αυτά να πάτε στο γυμναστήριο, ακόμη και για λίγο χρόνο, είναι σημαντικό να το παρατηρήσετε και να αναγνωρίσετε την προσπάθεια που κάνατε. Ενώ είναι απόλυτα κατανοητό να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε άνετα όλες τις συνήθεις δραστηριότητες του γυμναστηρίου, όπως το να αλλάξετε στα κοινά αποδυτήρια.

