Eurovision 2025: Η γιαγιά της Κλαυδίας τραγουδά την «Αστερομάτα»

Η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 17 Μαϊου στο σπίτι της Klavdia όπου συνάντησε την γιαγιά της λίγες ώρες πριν την δούμε στον τελικό της eurovision.

«Εύχομαι όλα τα καλά της μοίρας για την εγγονή μου. Εύχομαι να κάνει αυτό που επιθυμεί. Η επιθυμία της να είναι πραγματικότητα, να ζει και να ευτυχεί…Στον ημιτελικό αν δεν έβρεχε, θα μέναμε έξω μέχρι το πρωί…Με την Κλαυδία μιλήσαμε χθες, είχε πει ότι μόλις περάσει ο ημιτελικός θα μιλήσουμε. Μιλήσαμε χθες και της έδωσα την ευχή μου. Έχουμε μαζευτεί εδώ με τους γείτονες» είπε η ίδια.

«Παλιά τραγούδαγα, όχι σαν την Klavdia όμως» είπε σε άλλο σημείο και στη συνέχεια τραγούδησε μερικούς στίχους από την «Αστερομάτα».

